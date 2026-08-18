«Я насчитал 5 прилётов в Киеве». Отказ сообщать о не сбитых ракетах окончательно обрушит рейтинг Зеленского

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Решение не сообщать в традиционных сводках ВСУ количество запущенных по Украине ракет, чтобы не деморализовать население в условиях отсутствия боеприпасов ПВО, сыграет против Зе-режима.

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ перестали сообщать, сколько ракет запускает Россия, чтобы не подрывать моральный дух общества. Об этом также говорили представители Воздушных сил, мол, нужен «стержень», нельзя подрывать. Это вообще, что за ерунда, и почему так? Это акты отчаяния какие-то?» – спросил ведущий.

«Естественно. Принимаются решения, что, если у нас закончились ракеты ПВО, то сделаем вид, что они не прилетают. Хотя вот даже за 30 километров от центра Киева пять прилётов я насчитал», – ответил Золотарев.