«Я насчитал 5 прилётов в Киеве». Отказ сообщать о не сбитых ракетах окончательно обрушит рейтинг Зеленского

Вадим Москаленко.  
18.08.2026 10:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Украина


Решение не сообщать в традиционных сводках ВСУ количество запущенных по Украине ракет, чтобы не деморализовать население в условиях отсутствия боеприпасов ПВО, сыграет против Зе-режима.

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью телеведущему Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение не сообщать в традиционных сводках ВСУ количество запущенных по Украине ракет, чтобы не...

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«ВСУ перестали сообщать, сколько ракет запускает Россия, чтобы не подрывать моральный дух общества. Об этом также говорили представители Воздушных сил, мол, нужен «стержень», нельзя подрывать. Это вообще, что за ерунда, и почему так? Это акты отчаяния какие-то?» – спросил ведущий.

«Естественно. Принимаются решения, что, если у нас закончились ракеты ПВО, то сделаем вид, что они не прилетают. Хотя вот даже за 30 километров от центра Киева пять прилётов я насчитал», – ответил Золотарев.

«Поэтому это, скорее, сработает против власти, стремление спрятать голову в песок. Это же старое как мир: если мы этому не можем противодействовать, мы этого не замечаем.

Но это будет работать только на подрыв, на усиление недоверия населения к действиям, к заявлениям власти. По рейтингу Зеленского мы это очень хорошо видим. Уже видно, что без фальсификации любую конкурентную кампанию Зеленский с треском проигрывает», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском «Я насчитал 5 прилётов в Киеве». Отказ сообщать о не сбитых ракетах окончательно обрушит рейтинг Зеленского

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