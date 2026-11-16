С 2014 и до начала СВО на Донбассе было видно падение настроений, когда казалось, что Россия не придёт, и тлеющий регион будет гореть десятилетиями.

Об этом в интервью «Известиям» заявил с 2014 года помогающий Донбассу экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мне нравится быть, как бы это ни звучало, русским человеком. Верить в то, что когда-нибудь мы станем обратно великой большой страной, в которой будут жить много народов. Я очень переживаю за то, что мы потеряли в 90-х, и искренне рад, когда Крым вернулся к нам. Мне было очень больно приезжать туда. И когда наши какие-нибудь украинские организаторы водили нас там, говорили: «А вот тут у нас вот это, а тут у нас это». Я думаю: «Ух, вы сволочи!» И понятно, как только Крым стал наш, я стал туда ездить – и жил там месяцами. Первое время всем звонил: «Ребята, надо ехать сюда срочно». Я чувствую себя хорошо, когда я в своей стране», – рассказал Бобунец.

Говоря о Донецке, он признался, что с 2014 года боялся, что «Донбасс оставят таким тлеющим очагом, который будет десятилетиями гореть».

«У меня все родственники, они под Донецком, из Шахтёрска. У меня других родственников нет. То есть это прямо моя родная земля, вторая родина, все самые светлые впечатления с ними связаны. Я понимаю, как там люди живут. И когда мы ездили, мы же ездили и в 18-м там, и в 17 году, каждый год, и видели, как люди из такого позитивного настроя, что там мы всех победим, всё будет хорошо, начинают… все уже понимали, это 19-20 год. [Терять надежду?] Да. А в это время наши враги очень быстро растут, очень быстро укрепляются, да. И мы им даём это сделать, и такая горечь прямо проскальзывала постоянно», – отметил музыкант.

Он добавил, что креативной индустрии, где всегда хватало либералов, очень полезны поездки на Донбасс – «им не надо ничего объяснять, любой возвращается адептом».