Япония. Фраза «У каждого свои тараканы в голове» заиграла новыми красками

Александр Ростовцев.  
25.08.2026 14:52
  (Мск) , Москва
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Политика, Япония


Японская премьерка Санаэ Такаити, отличающаяся трудоголизмом, призналась: «Мне настолько одиноко, что я подружилась с тараканом», — цитирует её издание The Telegraph.

Отбитая алармистка и сторонница возрождения японского милитаризма, Такаити, поведала журналисту душещипательную историю, что безмолвным свидетелем её многочасовых трудовых бдений стал таракан.

Японская премьерка Санаэ Такаити, отличающаяся трудоголизмом, призналась: «Мне настолько одиноко, что я подружилась с...

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Такаити пожалела насекомое и не стала прибивать его тапком, так как решила, что он чья-то реинкарнация.

Однако ратующие за сохранение чистоты и гигены подчинённые японской премьерки таракана не то уморили, не то придавили его в отсутствие начальницы. Так что усатый свидетель исчез из жизни Такаити. Узнав об этом, глава правительства Японии призналась, что теперь она чувствует себя «немного одиноко».

Остаётся только догадываться, какой следующий странный питомец будет скрашивать одиночество Такаити-тян. Быть может, им станет стойкая к нафталину моль из её гардероба, семейство постельных клопов из Парижа или модная у некоторых зоофилов огромная улитка-ахатина, жрущая как не в себя любую древесину.

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English version :: Читать на английском Япония. Фраза «У каждого свои тараканы в голове» заиграла новыми красками

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