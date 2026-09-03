Систематические удары по украинским портам привели к банкротству металлургической и аграрной отраслей Украины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Алексей Гончаренко (в реестре экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До Одессы уже долетают КАБ, были и «бандероли», и баллистика, и все что угодно. Сейчас в большей части города нет света, разбирают завалы, лечат пострадавших.

Но у меня вопрос, что делает сейчас наша власть, чтобы помочь ключевому городу? Речь не просто о миллионе одесситов, а о каждом украинце. Черноморские порты стоят. Из-за этого уже легла металлургия.

Следующая – аграрная отрасль. Если немедленно, в течение следующих нескольких месяцев не будут открыты порты всем аграриям по Украине, абсолютно все почувствуют дальше банкротство аграриев.

А что такое аграрный сектор? Это цикл, ты не можешь выпасть из цикла. Далее посевная. Ты должен быть постоянно в этом процессе», – вещал Гончаренко.