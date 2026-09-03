За банкротством аграриев и металлургов повалится всё! – депутат Рады
Систематические удары по украинским портам привели к банкротству металлургической и аграрной отраслей Украины.
Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Алексей Гончаренко (в реестре экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«До Одессы уже долетают КАБ, были и «бандероли», и баллистика, и все что угодно. Сейчас в большей части города нет света, разбирают завалы, лечат пострадавших.
Но у меня вопрос, что делает сейчас наша власть, чтобы помочь ключевому городу? Речь не просто о миллионе одесситов, а о каждом украинце. Черноморские порты стоят. Из-за этого уже легла металлургия.
Следующая – аграрная отрасль. Если немедленно, в течение следующих нескольких месяцев не будут открыты порты всем аграриям по Украине, абсолютно все почувствуют дальше банкротство аграриев.
А что такое аграрный сектор? Это цикл, ты не можешь выпасть из цикла. Далее посевная. Ты должен быть постоянно в этом процессе», – вещал Гончаренко.
«Что делается государством, чтобы спасти? Мы ничего не видим. Что делает государство, чтобы сегодня защитить небо над Одессой? Мы не видим конкретных шагов. Что делает государство, чтобы открыть море? Мы не видим шагов.
Нас утомили разговоры о какой-то «потужности». Нам нужны конкретные шаги, нам нужна защита города Одессы, нам нужны открытые черноморские порты!», – возмущался укро-депутат.
English version :: Читать на английском За банкротством аграриев и металлургов повалится всё! – депутат Рады