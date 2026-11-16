Трамп никогда ничего не делал на пользу России, и даже дефицит ракет к «Пэтриотам» на Украине – заслуга только Ирана.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас там рассказывают: а вот Трамп перестал поставлять киевскому режиму ракеты для систем «Пэтриот». Возможно, это правда, что количество поставляемых ракет сократилось. Но это произошло не из-за того, что Трамп таким способом выкручивает руки Зеленскому и принуждает его к миру. Это произошло от того, что Иран героически сражается за свою независимость. Произошло от того, что Иран нанес такие мощные удары по американским базам на Среднем и Ближнем Востоке, и по Израилю, и по союзникам США, что там было истрачено огромнейшее количество противоракет. Их просто физически сейчас нет. Так что это опять – не добрая воля Трампа. Это от того, что эти ракеты были вынуждены истратить на отражение атак Ирана, который не ограничивался тем, что стал сбивать американские ракеты над своей территорией, а стал наносить удары по тем пунктам, откуда эти ракеты вылетали. Причём здесь добрая воля Трампа? Это не имеет к этому никакого отношения» – сказал Шишкин.