Заходи, дорогой: ФБР теперь может принимать на работу зоофилов

Александр Ростовцев.  
31.08.2026 19:51
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, ФБР


Новая метла по-новому метёт. Раньше всевозможным извращенцам дорога в Бюро была заказана. На службу не принимали воров, а также любителей проституток. Однако кадровый голод не тётка, Бюро переживает кризис и новый директор Каш Патель решил не предъявлять избыточных требований к соискателям.

Теперь же, если кандидат и запомоился порочащими связями со шлюхами, то он всё равно может построить карьеру в ФБР, но только если шлюх было не больше трёх и посещал он их не менее 10 лет назад. Интерес вызывает то, каким макаром соискатели будут доказывать численность и давность контактов с контингентом борделей и подворотен. Либо в отделе кадров поверят слову джентльмена, либо попросят привести свидетелей, державших свечку.

Новая метла по-новому метёт. Раньше всевозможным извращенцам дорога в Бюро была заказана. На службу...

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С доступом воров на работу в спецслужбу дела обстоят ещё проще. Если кандидат ничего не украл в течение трёх последних лет до подачи заявления, то он официально чист и пригоден к службе хоть в контрразведке, хоть в группе антитеррора.

С приемом в Бюро зоофилов дела обстоят интереснее всего. ФБР продолжает осуждать секс с животными, но если соискатель «завязал» с огуливанием зверья до достижения им возраста 18 лет, то все барьеры для службы снимаются. 

В общем, отныне врагам США будет сложно компрометировать и вербовать агентов Бюро, однако возникает масса вопросов о причинах столь неожиданных послаблений для кандидатов со стороны директора Пателя. И физиономия его на фото какая-то подозрительная…

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