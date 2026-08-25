Диктатор Зеленский получил ещё один укол от своего заклятого конкурента Валерия Залужного, сосланного послом в Лондон, но успевшего раздать интервью в Киеве, пользуясь оказией, – необходимостью встречать британского премьера на праздновании «дня незалежности».

«Как говорится в одной притче, сражаясь с драконом, главное самому не стать драконом. Ибо чем больше ты с драконом этим воюешь, ты все больше и больше становишься похожим на этого дракона. Я боюсь, самое главное, чтобы мы не стали россиянами ментально», – сказал Залужный в интервью «24 каналу».

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В данном случае «залізний генерал» прямо намекает на несменяемость Зеленского. Причём, если в России вот-вот пройдут выборы в Госдуму, у «нерабов» нет ни малейшего шанса что-то поменять под предлогом военного положения.

А далее Залужный переходит то ли к завуалированной угрозе (вернувшиеся с фронта мириться с Зе-диктатурой не будут), то ли к осознанию, что простому населению на пятом году войны уже осточертело фальшивое украинство и самостийность, под прикрытием которых режим обрекает «громадян» на смерти и лишения.