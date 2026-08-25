Залужный мечтает: Запад заставит русских смириться с бандеровской Украиной, надаёт нам преференций и завалит баблом!

Анатолий Лапин.  
25.08.2026 11:23
  (Мск) , Киев
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Война, Политика, Украина


Война на Украине уже перешла в стадию глобального конфликта, выйти из которого простыми договоренностями между Москвой и Киевом не получится – для этого нужно глобальное решение накопившихся международных противоречий.

Об этом в эфире 24-го канала заявил бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине уже перешла в стадию глобального конфликта, выйти из которого простыми договоренностями...

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«На сегодняшний день на войну в Украине мы не имеем права смотреть только как на войну Украины с Россией, как на какой-то локальный или региональный конфликт.

Продолжающаяся, кстати, 12 лет война между Россией и Украиной на территории Европы, давно уже перешла из разряда региональной в разряд глобальной. Да, еще по своим потерям, формату боевых действий она еще, возможно, не дотягивает. Но, вдумайтесь,- только для того, чтобы прекратить эту войну, уже решения просто Украины или просто России будет недостаточно. Недостаточно, потому что эта война продолжается в условиях старого мирового порядка, который трещит по швам и не выдерживает никакой критики

Если мы идем к вопросу окончания войны, нужно быть очень осторожным и считать о том, что наиболее идеальный вариант для Украины – это завершение войны вследствие «global decision» (глобального решения), в результате которого Украина получит свое место на геополитической карте, ​​выберет себе какое-то право на безопасное существование.

В новом мировом порядке для Украины это будет архиважно. Третье – в результате «global decision» Украина получит какие-то экономические преференции, инвестиции и так далее, в результате которых будет развиваться», – мечтает Залужный.

При этом бывший главком ВСУ признал, что на данный момент такой вариант нереалистичен.

Читайте также: Война на Украине – это уже глобальный конфликт, договорится не получится, – Залужный

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