Запад готовит к эвакуации главарей нацбатов – будут использовать, как бандеровцев после войны

Боевики из нациналистических батальонов не останутся на Украине по окончании военных действий.

Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди, которые творят людоедские истории на Украине, сбегут на Запад и станут основой для будущей мафии. Это же люди мафиозного типа, чистой воды криминал. Под нашу власть они точно не перейдут . На Украине их будут ненавидеть, как ненавидели полицаев. Поэтому полицаев и высылали после войны. Иначе их просто бы убили. И с этими будет то же самое», – сказал Уралов.

Он считает, что Запад будет содействовать эвакуации нацистов из ВСУ.

«Запад молчит, потому что планирует использовать их, как они использовали бандеровцев после Великой Отечественной войны. Их просто перенаправили на антибольшевистскую деятельность. Отбелили, кого могли, а откровенных военных преступников спрятали…

Они же не зря все в балаклавах. Мы до конца не понимаем, кто эти люди. Большинство из них сделают себя героями русско-украинской войны», – сказал Уралов.