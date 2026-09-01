Запад окончательно потерял контроль над мировым рынком нефти – релокант Вакуленко

Елена Острякова.  
01.09.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Торговля, Украина


Западные санкции негативно повлияли на мировые цены на российскую нефть, лишив РФ 26 млрд долларов в год из-за дисконтов, однако не смогли сократить объем экспорта нефти, который остался на уровне 6,5 млн баррелей в день.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции негативно повлияли на мировые цены на российскую нефть, лишив РФ 26 млрд...

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«Западная коалиция надеялась, что она сможет поставить российский нефтяной экспорт под свой контроль, как это в свое время было сделано с Ираком в рамках сделки «нефть в обмен на продовольствие».

Они хотели, чтобы нефть из России отгружалась под надзором западной коалиции, с сообщением данных об этих отгрузках западной коалиции, по ценам, предписанным западной коалицией», – отметил Вакуленко.

По его словам, Запад ошибочно полагал, что он настолько контролирует всю мировую инфраструктуру торговли нефтью, что России будет некуда деваться.

«Но жизнь показала, что так не случилось. Россия совместно с Индией, Китаем и некоторым количеством предприимчивых и жадных до денег людей смогла организовать систему, которую западная коалиция под свой контроль поставить не смогла», – сказал Вакуленко.

Он считает, что полностью уничтожить российский экспорт нефти невозможно, потому что «уж в Китай свои 1,5 млн баррелей в день нефти Россия экспортировать будет».

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