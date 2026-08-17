Запад собирается запустить по России сотни тысяч дронов – Коротченко
В течение нескольких месяцев запад начнёт снабжать Украину огромным количеством дальнобойных дронов, которые должны будут перегружать российские системы ПВО.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В настоящее время на территории Западной Европы, где-то примерно в 12 странах, развернуто строительство заводов по выпуску дальнобойных дронов. В Прибалтике и в Старой Европе.
И количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов, потенциально возможных, мы можем примерно оценить.
Задача – создать такую ситуацию, когда система противовоздушной обороны не сможет гарантированно перехватывать все это количество ввиду того, что ее возможности будут перенасыщены атакующими воздушными целями», – сказал Коротченко.
«Поэтому перед нами стоит задача не только ликвидации производства этих дронов на Украине, это незначительная часть, а самое главное – всей той логистики, через которую эти средства поражения поступают на Украину.
Мы говорим не только о морской логистике, а в первую очередь об автомобильной, железнодорожной логистике. Основные хабы и маршруты известны. Поставки идут главным образом с территории Румынии и Польши.
Возможность уничтожения ключевых железнодорожных тоннелей, депо, где меняются колесные пары для ЖД составов, эту проблему можно решить только лишь вопросом принятия политического решения о применении тактического ядерного оружия», – подытожил он.
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