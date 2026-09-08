Тональность публикаций об Украине в западной прессе стала меняться – исчезли утверждения о переломе в пользу Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Изолента» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически тезис насчет того, что «Украина побеждает», сошел на нет. Весной, в начале лета эту байку повторяли все. Запустил «Институт изучения войны» имени Вики Нуланд, что якобы Украина за какой-то там месяц отбила территории больше, чем Россия завоевала. Многие кинулись повторять. При этом никто не мог назвать ни одного населенного пункта, который якобы освободила Украина.

Просто они взяли всю «серую зону», которую раньше признавали «серой», зарисовали вдруг в украинские цвета (в степях в основном), и объявили это якобы «освобожденной территорией».

Ну, на месяц, на два это сработало. Сейчас они потихонечку вернули всю эту территорию в прежние краски, как-то так тихо очень. О том, что «Украина побеждает, Россия проигрывает», – говорит, все меньше людей…

В газетах забыли уже о том, что «Украина побеждает» и теперь доказывают: «Россия за это лето завоевала гораздо меньше, чем обычно в такие же периоды предыдущих годов».

«Атака России, летнее наступление России захлебнулось». Оказывается, было летнее наступление, хотя они доказывали, что Россия отступает», – обратил внимание Корнилов на метания антироссийской пропаганды.