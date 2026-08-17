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В Европе, где реки обмелели от засухи, стали находить старинные камни, предвещающие грядущий голод. Среди наиболее известных — камень, найденный рядом с небольшим чешским городком – Дечин, на самом севере Богемии, на левом берегу Эльбы. Он хранит загадочное послание. На камне высечены слова на немецком языке: «Wenn du mich siehst, dann weine» — «Если увидишь меня, плачь».

Голодные камни, или «Hungersteine» по-немецки, — это валуны на дне реки, которые обычно остаются под водой и скрыты, но становятся видимыми, когда уровень реки значительно падает во время длительных засух. А засуха, во все времена, означала одно – потерю урожая, рост цен и голод…

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Сегодня подобные предвестники предстоящих трудных времен стали обнажаться по всей Европе совсем неслучайно. Дело тут не в мистике. Аномальная жара создала огромные проблемы жителям – от недостатка воды для бытовых нужд до вынужденной остановки атомных электростанций. Как, например, это произошло в Румынии.

Резко обмелел Дунай, что стало ударом для всего Балканского полуострова. Более теплые зимы, раннее таяние снега и высокие температуры привели к уменьшению уровня воды – именно летом и ранней осенью, когда сельское хозяйство, энергетика и население нуждаются в ней больше всего. Бассейн Дуная охватывает территорию 19 государств и обеспечивает водой около 79 миллионов человек.

Однако одни страны выстояли под капризами природы, другие же оказались чуть ли не на грани гуманитарной катастрофы. Почему? Всё просто. Если к природным катаклизмам добавляется политическая недальновидность, то тут уж точно – жди беды…

Румыния одним махом лишилась 20% электроэнергии. Произошло полное закрытие единственной на всю страну Черноводской атомной электростанции, из-за недостатка воды для охлаждения реакторов.

Дошло до того, что в румынской коммуне Кэлэраши местный мэр вынужден был объехать весь город, каждое семейство, чтобы объяснить жителям способы экономии электроэнергии! Некоторые местные в ответ заявили, что уже экономят на телевизоре, лампочках или различной бытовой технике, а другие объяснили, что не могут отказаться от бытовых благ: «Если мы отключим холодильник, что мы будем есть?».

Вдобавок к дефициту электричества в Румынии происходит и рост цен на топливо. По всей стране звучит неудобный вопрос: «Как соседней Болгарии удаётся снижать цены на топливо, а в Румынии годами сохраняются одни из самых высоких цен в регионе?».

Одно из объяснений кроется в Бургасе, где расположен крупнейший в Болгарии нефтеперерабатывающий завод. Его дальнейшая работа стала, мягко говоря, деликатным вопросом после введения санкций против российского «Лукойла», которому этот завод принадлежит. Властям пришлось искать решение.

Стоит напомнить, что недавно болгарское руководство отказалось поддержать пакет санкций ЕС, кроме прочего, направленных персонально против Патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» – Вагита Алекперова.

Конечно, прояви балканские страны самостоятельность в свое время, и воспрепятствуй навязанному руководством ЕС требованию отказаться от российских энергоносителей, нынешние проблемы бы и не возникли. Но кто спрашивал их мнение? Прямой приказ из Брюсселя не предполагал дискуссии…

Болгарам удалось продлить лицензию, разрешающую продолжение операций с местным подразделением «Лукойла» до 29 октября 2026 года. Эта мера позволяет избежать проблем с поставками на болгарский рынок сырой нефти. Переговоры о дальнейшей работе НПЗ продолжаются.

В наиболее послушной директивам Брюсселя – Румынии дизельное топливо стоит выше, чем в Болгарии, Польше, Молдове и Словакии. Кстати, российский газ Румыния продолжала приобретать даже после 2022 года, используя в качестве посредников государства, которые на риторическом уровне не были столь антироссийски настроены и продолжали импорт из РФ: Венгрию и Болгарию.

Вот так Румыния сама создала себе энергетическую уязвимость. Так что не стоит винить исключительно природные катаклизмы и попахивающие мистикой «голодные камни», появившиеся следом за обмелением рек. Главная причина – трусость и недальновидность местных политиков, думающих об интересах народа в последнюю очередь, да и то – в канун очередных выборов.