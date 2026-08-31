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Британскую спецслужбу MI5 обвинили в «вопиющем расизме» из-за того, что белые кандидаты в очередной раз не были допущены к участию в программе летних стажировок в разведывательном (так в оригинальном тексте) агентстве.

В 2026/27 учебном году на стажировку могут претендовать студенты последнего или предпоследнего курса университета, но они должны соответствовать критериям: быть «чернокожими, азиатами, представителями смешанной расы или этнических меньшинств».

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Кроме того, кандидаты должны быть из «социально или экономически неблагополучных семей», говорится на официальном сайте агентства.

Крис Филп, теневой министр внутренних дел, назвал этот процесс «вопиющим проявлением расизма со стороны MI5 и Центра правительственной связи» — партнёрской организации в сфере разведки и безопасности, которая также принимает заявки на участие в программе.

Филп написал в X:

«Белые кандидаты на летнюю стажировку 2027 года, в том числе из неблагополучных семей, не могут подать заявку. Эта программа должна быть отменена. Отбор должен проводиться по заслугам, без оглядки на цвет кожи. Белые парни из рабочего класса — одни из самых обездоленных, но их игнорируют».

И MI5, и Центр правительственной связи выступили в защиту процесса отбора, заявив, что те, кого они ищут, заполнят пробелы в их рядах.

В руководстве сказано:

«Мы рассматриваем заявки на эту стажировку только от представителей этой демографической группы, поскольку в настоящее время они недостаточно широко представлены в нашем коллективе».

Новую «обратную дискриминацию» уже осудил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, строящий свою избирательную кампанию на урезании слишком широких прав мигрантов и даже депортации наиболее упоротых.

Можно, конечно, возразить, что MI5 – это служба британской контрразведки и антитеррора, однако на сайте спецслужбы говорится о наборе цветных нищебродов ещё и в британскую разведку MI6.

Таким образом, если руководство «Интеллидженс Сервис» и в самом деле собирается набирать работников исключительно по расовым и социальным признакам, то иностранным шпионам и террористам будет комфортно работать внутри Малого Пакистана.