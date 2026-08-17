Зе-офис разгоняет тезис о «мобилизации в России», чтобы снизить призывной возраст на Украине

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Всё свидетельствует о том, что в военном планировании Киев уже рассматривает снижение мобилизационного возраста до 21 года и призыв женщин.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащий 56-й бригады Сергей Гнездилов сказал – если в России объявят мобилизацию и призовут 500 тысяч человек, то в Украине будет снижен возраст мобилизации с 25 до 21 года. И женская мобилизация, он говорит, возможна. Конечно, официальные структуры сразу же заявили, что ни о каком снижении мобилизационного возраста речи не может идти, никто этого не планирует. Депутаты кричат, что для этого надо принять закон (Ага! Не совсем), и ни о какой мобилизации женщин речи не может идти. Но в Европе уже требуют показать «Резерв+» для получения временной защиты для украинцев – не только от мужчин, но и от женщин. Всё это показывает, что в военном планировании это есть», – рассуждал Бортник. «И если в определённый момент украинское военное командование будет считать, что Россия провела скрытую мобилизацию, тайную мобилизацию или как угодно её назовите, то всё-таки возраст мобилизации может быть снижен. Думаю, что к женщинам дойдут в последнюю очередь, но действия европейских чиновников могут свидетельствовать о том, что в определённом военном планировании это есть», – тревожился укро-политолог.

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