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Упомянутый диктатором Зеленским дефицит бюджета ВСУ в 27 млрд долларов – не новость. Об этом было известно еще весной. Так что не надо драматизировать ситуацию. Режим опять надеется «пропетлять» за счёт новых траншей Запада.

Это дал понять в эфире видеоблога «Суперпозиция» обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Зеленский сказал о дефиците, это не секрет. Про дефицит оборонного бюджета у нас было известно, как минимум полгода – об этом, может быть, прямо не говорили… Я бы сейчас не делал каких-то далеко идущих геополитических выводов. Так можно было бы сказать, что поддержка Украины падает, когда в прошлом году не смогли найти решение по этим замороженным российским активам. Но, тем не менее, нашли же в итоге формулу, и 90 миллиардов евро Украине предоставили. Вот если бы не было этих 90 миллиардов, у нас были бы огромные проблемы», – подбадривает Фесенко.

Он считает, что в условиях дефицита придётся сокращать некоторые траты бюджета.

При этом Фесенко позволил себе критику даже в адрес Зеленского.

«У нас весной и Фёдоров ещё был министром обороны, но Зеленский об этом сказал: «Поднимаем зарплаты военным». Вот, извините за резкие слова, ну, не буду произносить неполиткорректных терминов, но громко заявили, а деньги под это были или нет?».

Кокаинист Зеленский накануне подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что Украина потратила на блокаду Крыма значительную часть денег, выделенных Европой на 2026 год.