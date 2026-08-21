Зе приказал никого не отпускать: Зависло около миллиона заявлений на выход из укро-гражданства

Елена Острякова.  
21.08.2026 11:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3623
 
Дзен, Политика, Украина


Около миллиона человек не могут отказаться от украинского гражданства.

Об этом уехавший в Австрию украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Около миллиона человек не могут отказаться от украинского гражданства. Об этом уехавший в Австрию...

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«Граждане Украины не могут сегодня выйти из гражданства, даже если хотят. Говорят, что сейчас около миллиона заявлений на выход из украинского гражданства. Они не рассматриваются просто. Война. В нынешней ситуации крепостное право касается не только всех граждан, но и Верховной рады», – сказал Бондаренко.

Он пояснил, что Верховная рада отказала в сложении полномочий депутату из фракции «Слуга народа» Никите Потураеву.

Мандат ему в свое время купил якшающийся с глобалистами олигарх Виктор Пинчук, поэтому Потураев поддерживал уволенного министра обороны «соросёнка» Михаила Федорова и собирался уйти из Рады в знак протеста против его отставки.

Однако, по словам Бондаренко, Зеленский приказал спикеру парламента Руслану Стефанчуку не отпускать даже «оппозиционеров».

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English version :: Читать на английском Зе приказал никого не отпускать: Зависло около миллиона заявлений на выход из укро-гражданства

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