Украинская власть была готова сдать России Донбасс еще во времена президентства Петра Порошенко.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша власть уже давно признала Донецк и Луганск потерянными территориями. Донецкой и Луганской области в сознании украинской власти нет. Я еще во времена Порошенко общался с его очень близким человеком, в то время народным депутатом, который мне об этом говорил прямо», – сказал Бондаренко.

По его словам, нынешний узурпатор Владимир Зеленский готовится сдать Донбасс в следующем году.

«То, что сейчас цепляются якобы за Славянск, Краматорск, Дружковку, это всего-навсего попытка продемонстрировать свои возможности перед Западом.

Я знаю, что пару месяцев назад Зеленский на совещании сказал, что нам главное еще полгода продержать эти территории. «Если мы их продержим до середины 2027 года, то мы молодцы». Но то, что мы их однозначно потеряем, знают уже и в окружении Зеленского», – сказал Бондаренко.