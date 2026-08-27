Зеленский на совещании сдал Донбасс и обозначил срок – Бондаренко

Елена Острякова.  
27.08.2026 16:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1583
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская власть была готова сдать России Донбасс еще во времена президентства Петра Порошенко.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть была готова сдать России Донбасс еще во времена президентства Петра Порошенко. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Наша власть уже давно признала Донецк и Луганск потерянными территориями. Донецкой и Луганской области в сознании украинской власти нет. Я еще во времена Порошенко общался с его очень близким человеком, в то время народным депутатом, который мне об этом говорил прямо», – сказал Бондаренко.

По его словам, нынешний узурпатор Владимир Зеленский готовится сдать Донбасс в следующем году.

«То, что сейчас цепляются якобы за Славянск, Краматорск, Дружковку, это всего-навсего попытка продемонстрировать свои возможности перед Западом.

Я знаю, что пару месяцев назад Зеленский на совещании сказал, что нам главное еще полгода продержать эти территории. «Если мы их продержим до середины 2027 года, то мы молодцы». Но то, что мы их однозначно потеряем, знают уже и в окружении Зеленского», – сказал Бондаренко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский на совещании сдал Донбасс и обозначил срок – Бондаренко

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора