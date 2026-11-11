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Коррупционные скандалы, в ходе которых были обнародованы прослушки окружения Зеленского, свидетельствуют: вся верхушка бандеровского режима по-прежнему использует русский язык, но издевается над гражданами, запрещая его.

Об этом на канале «Lisovskiy news» заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине 50% говорят на русском языке. Зеленский, когда со своим кодлом делит деньги, сп..женные –, говорят на русском языке. Они деньги п…дят на русском языке, понимаете? Они не говорят «пы..дыты», они говорят: «сп…дить». Они так говорят на русском. Они воруют на русском. Они приказы говённые отдают тоже на русском языке», – возмущался Гольдарб.

«В Киеве всегда говорили на русском языке. Ничего в этом плохого не было. Ещё раз, кому надо на украинском, кому надо на русском — не было проблем», – добавил Гольдарб.

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