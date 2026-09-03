Произошедшая в Киеве перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР демонстрирует ослабление позиций кокаиниста Зеленского.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы являемся свидетелями новой эпопеи. Завтра начнутся подобного рода выяснение отношений между Редисом и Билецким, между Третьей штурмовой и «Азовом» (запрещены в РФ).

Послезавтра начнутся выяснения между другими организациями. Начнут между собой выяснять отношения разного рода региональные князьки, которые будут создавать частные военные компании для того, чтобы поквитаться со своими обидчиками или недоброжелателями из соседней области.

То есть, мы находимся на пороге очень тревожных событий», – сказал Бондаренко.