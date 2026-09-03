Зеленский потерял власть. Украина на грани всеобщей склоки – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
03.09.2026 14:28
  (Мск) , Киев
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Политика, Сожрите друг друга, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


Произошедшая в Киеве перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР демонстрирует ослабление позиций кокаиниста Зеленского.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Произошедшая в Киеве перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР демонстрирует ослабление позиций кокаиниста Зеленского....

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«Мы являемся свидетелями новой эпопеи. Завтра начнутся подобного рода выяснение отношений между Редисом и Билецким, между Третьей штурмовой и «Азовом» (запрещены в РФ).

Послезавтра начнутся выяснения между другими организациями. Начнут между собой выяснять отношения разного рода региональные князьки, которые будут создавать частные военные компании для того, чтобы поквитаться со своими обидчиками или недоброжелателями из соседней области.

То есть, мы находимся на пороге очень тревожных событий», – сказал Бондаренко.

«Зеленский потерял реальную власть. Его власть сегодня, по большому счету, ограничивается правительственным кварталом. Если бы у Зеленского была вся полнота власти, не было бы вот этого вот происшествия», – добавил политолог.

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