Зеленский принял страшное и фатальное решение – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Взяв на себя ответственность за продолжение войны, диктатор Владимир Зеленский погрузил страну в состояние вечного стресса.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Взяв на себя ответственность за продолжение войны, диктатор Владимир Зеленский погрузил страну в состояние...

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«Зеленский принял на себя ответственность за продолжение войны», – сказал Бекренев.

По его словам, население – и оставшиеся, и выехавшие – находится в стрессе.

«Те, кто мигрировал, они тоже находятся в состоянии стресса. Некоторые из них и хотели бы вернуться, но куда возвращаться? Куда возвращаться? Нет работы тут, людоловы свирепствуют, не сегодня завтра введут призыв женщин, по крайней мере, угрозы идут. И потом – дети растут, а война выглядит уже как бесконечный процесс. У людей дети, они совершенно не хотят их отдавать в качестве мяса пушечного», – отмечает укро-офицер.

Он уверен, что за свое решение Зеленскому рано или поздно придется ответить.

«Страшное решение принял Зеленский. Страшное… И крадёт, и крадёт, и крадёт всё его окружение во главе с ним, очевидно. Поэтому это ужасное решение, прямо скажу, я абсолютно уверен.

Ура-патриоты визжат, как эти… Я не знаю, кто там визжит громче всех, слово капитуляция звучит и прочие манипулятивные термины, а нам не предъявили условия», – подчеркнул Бекренев.

По его мнению, с украинской стороны «не хотят озвучивать условия, с которыми бы нормальный, адекватный украинец согласился».

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