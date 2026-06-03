Зеленский пытается подставить Трампа

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 15:45
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Политика, США, Украина


Украинский диктатор Зеленский, опубликовав в открытом доступе письмо к Дональду Трампу с просьбой немедленно предоставить ракеты к системам «Пэтриот», пытается подставить американского президента под политический удар.

Об этом в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший Украину и перебравшийся в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Зеленский, опубликовав в открытом доступе письмо к Дональду Трампу с просьбой немедленно...

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Эксперт считает, что Зеленский тем самым «поставил Трампа в неудобное положение», поскольку такие письма не публикуются в публичном доступе и не выносятся на суд общественности.

При этом в письме диктатор нахваливал Украину, которая защищает едва ли не весь мир, а потом просит ракеты к ПВО.

«Из этого следует, что если следующие ракеты прилетят в Киев, Зеленский, скорее не сам, а его приближенные, будут говорить: «Это Трамп нас подставил. Трамп кинул, не дает оружия», – прогнозирует Бондаренко.

Он добавил, что Зеленский чувствует себя в безопасности, поскольку полагает, что США ему не указ и считает «своим главным сюзерном Великобританию», причем речь идет не о действующем премьере этой страны.

«Он считает, что Британия управляется домами, дом Виндзоров, Ротшильдов и прочими, которые заказывают реальную политику в Британии, что Зеленский ориентирован на них, что они в обиду его не дадут. Поэтому он может дерзить США, становится в определенную позу, демонстрировать абсолютное хамство по отношению к Трампу И он знает, что ему все это сойдет с рук», – заявил Бондаренко.

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