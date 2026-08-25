Живов: Украина не откроет границы для своих граждан – все девушки уедут
В отличие от Украины, Россия доверяет своим гражданам, поэтому и не устраивает никакого «железного занавеса» на границах.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил помогающий СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В рассматриваемой перспективе открытие украинских границ маловероятно. Мы сейчас обратный процесс наблюдаем. Мы видим, что европейские государства последовательно принимают законы, чтобы выдавить всех военнообязанных граждан Украины обратно в свою страну.
И рассчитывать на то, что будет открыта граница и людям предоставят возможность выехать, с учётом того, что Украина различные межгосударственные соглашения, связанные с Шенгеном и так далее – да, реально все уедут! Девушки тоже уедут, не только мужчины.
А Украина просто перестанет существовать, потому что в ней никто не захочет жить. Вот что произойдёт. Кроме тех несчастных бедолаг, у которых нет денег, чтобы уехать. Поэтому я не думаю, что Украину, украинская граница будет когда-либо открыта. Это, кстати, резко контрастирует с тем, что в России», – отметил Живов.
«Единственная причина, по которой могут не выпустить, это долги перед органами государственной власти, коммунальные платежи и т.д. Всё. Если у вас нет долгов, вы можете уехать в любую страну мира и жить там по своему разумению.
Здесь мы видим, что Россия не боится за своих граждан и уверена в них, потому что никаких железных занавесов никто не выпускает. А Украина понимает прекрасно, что как только граница будет открыта – все, кто вообще может уехать, все уедут, гарантированно», – добавил волонтёр.
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