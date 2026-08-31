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Россия не снизит давление на Киев и, вполне вероятно, превратит его в аналог Херсона или Запорожья, постоянно находящихся под ударами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, не исключена также сухопутная операция ВС РФ на Киевском направлении.

«Очевидно, что Россия будет пытаться создавать фон постоянных атак на Киев, на Киевскую область. Это ситуация, при которой воздушные тревоги прекращаются только на очень короткие периоды времени. А фактически в воздухе постоянно находятся российские дроны или российские ракеты, может сохраняться длительное время, что может превратить Киев в место, которое сложное для жизни… Нельзя исключить в полной мере, что вся эта история является элементом подготовки и сухопутного наступления на Киев. Замруководителя офиса Президента Палиса заявил о том, что российские военные получили задание от российского руководства в части подготовки сухопутного наступления на Киев со стороны Черниговской области. И с этой точки зрения удар по Киевской логистике, по узлам в Киеве могут выглядеть как попытка выбить ключевые зоны, где могут накапливаться боеприпасы, ресурсы, необходимые для обороны Киева, как попытка размягчить вот такое глубокое, далёкое предполье…», – рассуждал он.

«Если тревоги будут бесконечными, жизнь в Киеве будет невозможна или очень осложнена, и Киев может повторить судьбу Запорожья, Херсона, других пограничных территорий, многие из которых потеряли большую часть своего населения, из которых наблюдается очень серьёзный отток жителей, и гуманитарная ситуация, экономическая ситуация, социальная ситуация там абсолютно кризисная. Эти регионы в той или иной мере фактически исключаются из хозяйствования, из общего тела Украины», – заключил Бортник.

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