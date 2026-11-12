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Упёртость невменяемого кокаиниста Зеленского доведёт Украину зимой до гуманитарной катастрофы – большие города без электричества и воды станут непригодными для жизни.

Об этом на канале «Время логики» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве не будет подачи водоснабжения, соответственно не будет работать канализация, не будет тепла. Ситуация такая аховая, когда город-миллионник становится, по сути, непригодным для жизни. Похожая ситуация есть в Харькове, в Днепре, в Одессе, когда реально российские ракеты выбивают именно те объекты, которые поддерживают инфраструктуру. То есть водоснабжение», – сказал Коцаба.