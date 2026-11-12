«Зимой киевские многоэтажки превратятся в коробки для трупов» – Коцаба

Вадим Москаленко.  
12.11.2026 13:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Украина


Упёртость невменяемого кокаиниста Зеленского доведёт Украину зимой до гуманитарной катастрофы –  большие города без электричества и воды станут непригодными для жизни.

Об этом на канале «Время логики» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Упёртость невменяемого кокаиниста Зеленского доведёт Украину зимой до гуманитарной катастрофы –  большие города без...

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«В Киеве не будет подачи водоснабжения, соответственно не будет работать канализация, не будет тепла. Ситуация такая аховая, когда город-миллионник становится, по сути, непригодным для жизни.

Похожая ситуация есть в Харькове, в Днепре, в Одессе, когда реально российские ракеты выбивают именно те объекты, которые поддерживают инфраструктуру. То есть водоснабжение», – сказал Коцаба.

«Это 9-этажки, 15-этажки без электричества, без тепла, без воды, где не работает канализация, и где нет связи. Это просто бетонные коробки.

То есть они могут использоваться каким-то образом как склады, возможно, как холодильники для, извините меня за такой цинизм, для трупов, которые непременно будут, потому что это гуманитарная катастрофа», – обрисовал выступающий, на что обрекает «громадян» Зеленский, отказываясь от соглашения с Москвой.

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English version :: Читать на английском «Зимой киевские многоэтажки превратятся в коробки для трупов» – Коцаба

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