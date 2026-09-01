Змагары шантажируют Лукашенко украинскимии ударами, если не перенаправит бензин Киеву

Елена Острякова.  
01.09.2026 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 397
 
Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Престарелый змагар Николай Статкевич предложил белорусским НПЗ снабжать топливом Украину так же, как и Россию, иначе ВСУ могут начать бить по Белоруссии.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Престарелый змагар Николай Статкевич предложил белорусским НПЗ снабжать топливом Украину так же, как и...

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«Стоит предложить украинцам вернуться к проверенной схеме – солярка для войны им тоже нужна. А чтобы меньше ненавидели за попытку захвата российскими войсками Киева с нашей территории в 2022 году, нужно для Украины сделать цену значительно меньше, чем для России.

Пусть прибыль будет небольшой. Главное – избегнуть потерь», – написал Статкевич.

Беглый экономический обозреватель Андрей Маховский назвал идею Статкевича «гениальной» и предложил даже доплачивать Украине за то, что она возьмет белорусский дизель.

«Гениальная идея. Особенно мне понравилось, что Украине будем продавать дешевле. Есть за что. Все-таки виноваты… Там, конечно, есть проблема, что нужно с Россией договориться, но у Лукашенко есть опыт, как обманывать Россию. Еще один раз обманет», – сказал Маховский.

Год назад Статкевич, который попал в группу «политзаключенных», отпущенных президентом Белоруссии Александром Лукашенко по договоренности с американцами, отказался покидать страну вместе со всеми.

Престарелого змагара вернули в тюрьму, там у него случился инсульт, и Лукашенко выпустил его во второй раз.

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English version :: Читать на английском Змагары шантажируют Лукашенко украинскимии ударами, если не перенаправит бензин Киеву

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