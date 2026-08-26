Многие украинцы с радостью готовы за пару сотен долларов работать на российскую разведку.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропганадисткой группы полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё оказывается под ударом. СБУ пачками пакует телеграмных шпионов, наводчиков. За пару сотен долларов они готовы что угодно показать, продать, послать любую геолокацию, и так далее. Пачками СБУ их пакует.

В «Телеграме» есть каналы, где предлагается заработать пару сотен долларов. А у нас социально-экономическая ситуация в стране такая, что людям лишние не помешают», – жалуется Машовец.