«Значительная часть нашего «незламного» народа готова помогать врагу» – украинцы массово переходят на сторону России
Многие украинцы с радостью готовы за пару сотен долларов работать на российскую разведку.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропганадисткой группы полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Всё оказывается под ударом. СБУ пачками пакует телеграмных шпионов, наводчиков. За пару сотен долларов они готовы что угодно показать, продать, послать любую геолокацию, и так далее. Пачками СБУ их пакует.
В «Телеграме» есть каналы, где предлагается заработать пару сотен долларов. А у нас социально-экономическая ситуация в стране такая, что людям лишние не помешают», – жалуется Машовец.
«Ну и значительная часть нашего «незламного» народа готовы помогать врагу за три копейки, буквально. СБУшники в поте лица вылавливают их. Дело дошло до того, что через «Телеграм» уже и подрывников начали готовить.
И они берут массовостью и напором, как всегда, это фирменный знак Кремля», – сокрушается бандеровец.
English version :: Читать на английском «Значительная часть нашего «незламного» народа готова помогать врагу» – украинцы массово переходят на сторону России