Зятёк Кушнер: Будут ли европейцы в переговорном формате – решать Путину
Завтра делегация США улетает в Москву, ставя перед собой основную цель уговорить Владимира Путина привлечь к дипломатическому процессу представителей Европы.
Об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил американский переговорщик Джаред Кушнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Завтра мы со Стивом [Уиткоффом] поедем в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным и обсудить то, что мы сегодня обсуждали. Мы постараемся добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы сегодня затронули, потому что видим в них потенциал и возможности.
После этого мы полетим в Дублин и встретимся с президентом Зеленским, чтобы подвести итоги и подробнее обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня выдвинули.
Одна из целей нашей поездки в Москву, помимо завершения работы с гуманитарными вопросами, над которыми мы работаем вместе, попытаться понять, сможем ли мы привлечь европейцев к участию в формате, чтобы сделать его многосторонним», – сказал Кушнер.
Насчёт европейцев более категорично выступил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы движемся к конечной цели, когда переговоры должны стать не трёхсторонними, а многосторонними, потому что за столом должны сидеть европейцы. Потому что, если мы говорим о послевоенной Европе, то Украина — часть Европы. Европейские страны должны сидеть за столом переговоров вместе с нами и обсуждать, как будет выглядеть безопасность в Европе.
И я призываю вас, ребята, съездить в Москву, а потом вернуться к нам в Дублин. А потом провести вторую сессию, назначить дату и как можно скорее объявить о дате следующей сессии, потому что я думаю, у нас хороший импульс», – ставил условия подельник диктатора Зеленского.
«Примите решение до наступления Нового года», – призвал Арахамия.
English version :: Читать на английском Зятёк Кушнер: Будут ли европейцы в переговорном формате – решать Путину