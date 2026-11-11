Завтра делегация США улетает в Москву, ставя перед собой основную цель уговорить Владимира Путина привлечь к дипломатическому процессу представителей Европы.

Об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил американский переговорщик Джаред Кушнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра мы со Стивом [Уиткоффом] поедем в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным и обсудить то, что мы сегодня обсуждали. Мы постараемся добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы сегодня затронули, потому что видим в них потенциал и возможности.

После этого мы полетим в Дублин и встретимся с президентом Зеленским, чтобы подвести итоги и подробнее обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня выдвинули.

Одна из целей нашей поездки в Москву, помимо завершения работы с гуманитарными вопросами, над которыми мы работаем вместе, попытаться понять, сможем ли мы привлечь европейцев к участию в формате, чтобы сделать его многосторонним», – сказал Кушнер.