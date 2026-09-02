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Приднестровская Молдавская Республика отмечает 36-ю годовщину образования. В Тирасполе заявляют, что государство состоялось, а его независимость остается гарантом мира и безопасности.

Праздник проходит на фоне растущей тревоги: с 1 сентября Кишинев ввел для Приднестровья НДС и акцизы на импорт, впереди – усиление налогового давления.

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Об итогах пройденного республикой пути, экономических рисках и роли России в регионе говорим с экспертом Финуниверситета при Правительстве РФ Игорем Шорниковым.

– Президент Вадим Красносельский заявил в праздничном обращении, что именно независимость гарантирует гражданам ПМР безопасность. Каких результатов достигла республика за 36 лет, что помогает ей сохранять стабильность?

– Приднестровье – маленькое государство, но здесь граждане республики чувствуют себя дома, хозяевами, а не мигрантами, нашедшими временное убежище. Приднестровцы сами справляются с трудностями, осознанно строят свое будущее. Одно из главных достижений, к которому приднестровцы, наверное, привыкли и не всегда замечают, – это право говорить на родном языке, чтить память предков, не предавая их ценности под давлением извне. Еще одним достижением можно назвать подлинно социальное государство. Сейчас, когда внешнее давление усиливается, государство концентрирует все ресурсы на поддержке граждан. И, безусловно, важнейшим достижением является мир и относительная безопасность республики. Она держится на российской миротворческой миссии и неизменной внешней политике, ориентированной на сохранение республики в пространстве Русского мира. Правильный выбор союзников, ставка на собственный народ, на суверенное развитие во всех сферах – основа устойчивости ПМР.

– В Кишиневе общность «приднестровский народ» считают пропагандистским мифом, но Тирасполь жестко отстаивает этот статус. Почему вопрос идентичности и исторической памяти стал сейчас настолько принципиальным?

– Пример Молдовы показателен: под внешним давлением там размывается идентичность, румынизация охватила все сферы. Президент РМ готова голосовать за ликвидацию собственной государственности, на высшие посты назначают граждан Румынии, в учебниках избегают слова «молдаване», язык переименован, а Молдавскую православную церковь вытесняют румынской. В Кишиневе особо одаренные говорят, что Молдавию и молдаван придумал Сталин, перечеркивают ее семивековую историю. И эти люди, убивающие свою национальную культуру, учат приднестровцев жить? Смешно. Тирасполь не попадет в эту глобалистскую ловушку, ведь утеря исторической памяти – это утеря свободы действий и путь в никуда.

– Введение Молдовой НДС Тирасполь называет вероломным шагом. Насколько очередная блокада ударит по экономике ПМР и что поможет республике адаптироваться?

– По расчетам Кишинева, экономика Приднестровья уже должна была рухнуть: импорт и экспорт под повышенными сборами или заблокированы, энергетика сведена к минимуму, ограничена свобода передвижения, блокируются банковские операции. Но республика живет. И дело не только в помощи России, а в готовности людей бороться. Пока у приднестровцев есть этот внутренний стержень, союзники всегда найдут способы их поддержать.

– Москва продолжает миротворческую миссию на Днестре, помогает с газом, выдает приднестровцам гражданство. Насколько важна поддержка России для республики сегодня?