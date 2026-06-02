Ах ты Пэдурару! «Молдавский Филарет» поплатился за минет

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Сексуальный скандал разразился в так называемой «бессарабской митрополии», объединяющей раскольников ушедших из канонической Молдавской православной церкви в Румынскую церковь.

В румынские СМИ была вкинута видеозапись, на которой «митрополит Бессарабский», запрещенный в служении бывший викарный епископ Бельцкий Петр (Пэдурару) занимается оральным сексом с епископом Вениамином, тоже раскольником.

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После публикаций Петр официально объявил об уходе со своего поста. В качестве причин названы «преклонный возраст и состояние здоровья».

Заявление будет представлено к утверждению на рабочем заседании синода Румынской церкви 3-4 июня 2026 г.

Молдавская провластная пресса принялась оправдывать похотливых батюшек. Они сумели увидеть в сцене минета руку Москву и заявили, что митрополита подставили.

«Ни одна церковь не застрахована от подобных проблем. Не потому, что гомосексуалы приходят в церковь, чтобы делать что-то плохое, а потому, что они существуют везде, где есть люди, ведь они тоже люди, рождённые на свет по воле Всевышнего, не так ли?», – написала Алина Раду.

Главная лесбиянка Молдовы Анжелика Фролова заявила, что сексуальная ориентация не должна использоваться для дискредитации.

«Такой подход способствует стигматизации ЛГБТ-людей (запрещены в РФ – ред.) и нормализует представление о том, что личная жизнь человека может быть вынесена на всеобщее обозрение и публично осуждена, если его воспринимают как гомосексуала», – сказала Фролова.

«Действительно поп-пидапас, это же нормально с точки зрения лесбиянки. Чего пристали? Становитесь в очередь к нему на крещение и венчание, лгбт поддержит», – отреагировал блогер и гражданский активист Сергей Добровольский.

Молдавский политолог Дмитрий Чубашенко опасается, что секс-скандал может быть началом многоходовой комбинации.