Аксёнов прав, но нам от этого не легче – генерал ВСУ о проблемах с топливом в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на проблемы у гражданского населения в Крыму из-за украинских ударов по сухопутному коридору, запасы топлива для ВС РФ на Южном фронте остаются в достаточном объёме для ведения активных боевых действий.

Об этом на канале «Сейчас» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Не следует смешивать гражданские возможности с военными возможностями. Что касается обеспечения военной компоненты русских на Юге Украины, то она абсолютно идёт не по талонам и абсолютно по другим ресурсам. Поэтому то, что Аксёнов рассказывает о гражданском населении Крыма – да, проблемы есть. У военных таких глобальных проблем, что 20 литров на борт, пока что нет. Поэтому для меня не новость эта информация, и нам также надо понимать, что пока что запасы для военных на Юге Украины сохраняются в достаточном объёме, чтобы русские могли вести активные боевые действия», – сказал Кривонос.

Ведущая также попросила прокомментировать информацию о том, что украинские дроны «взяли под огневой контроль» территорию Донецкого аэропорта, откуда работают российские беспилотники по ВСУ.