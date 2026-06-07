Аксёнов прав, но нам от этого не легче – генерал ВСУ о проблемах с топливом в Крыму

Вадим Москаленко.  
07.06.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Крым, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


Несмотря на проблемы у гражданского населения в Крыму из-за украинских ударов по сухопутному коридору, запасы топлива для ВС РФ на Южном фронте остаются в достаточном объёме для ведения активных боевых действий.

Об этом на канале «Сейчас» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на проблемы у гражданского населения в Крыму из-за украинских ударов по сухопутному коридору,...

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«Не следует смешивать гражданские возможности с военными возможностями. Что касается обеспечения военной компоненты русских на Юге Украины, то она абсолютно идёт не по талонам и абсолютно по другим ресурсам.

Поэтому то, что Аксёнов рассказывает о гражданском населении Крыма – да, проблемы есть. У военных таких глобальных проблем, что 20 литров на борт, пока что нет.

Поэтому для меня не новость эта информация, и нам также надо понимать, что пока что запасы для военных на Юге Украины сохраняются в достаточном объёме, чтобы русские могли вести активные боевые действия», – сказал Кривонос.

Ведущая также попросила прокомментировать информацию о том, что украинские дроны «взяли под огневой контроль» территорию Донецкого аэропорта, откуда работают российские беспилотники по ВСУ.

«Это не первый удар по Донецкому аэропорту, удары наносились и раньше. Поэтому я не знаю, кто там на себя тянет одеяло лидера.

Существенно ли это влияет? На данном этапе да, однако враг быстро мимикрирует и находит другие участки, откуда они смогут проводить [атаки]. Плюс усиление ПВО может подорвать наши возможности по постоянному контролю на этом участке», – ответил укро-генерал.

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