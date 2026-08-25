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Неожиденная новость: самолеты-заправщики ВВС США покинули болгарскую военную базу «Безмер». Ранее борты использовались в военной операции против Ирана. Их нахождение вызвало протесты болгарской общественности. Ведь Тегеран подтвердил, что место базирования является законной целью.

Что могло заставить американцев ретироваться так быстро? Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует один из наиболее известных болгарских журналистов – Юрий Михалков.

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На мой взгляд, на развитие ситуации повлиял целый комплекс причин. Безусловно, волна протестов в самой Болгарии имела немалое значение. Люди были напуганы реальной перспективой ракетных ударов со стороны Ирана. Наша военная база «Безмер» находится всего в десяти километрах от города Ямбол. Болгария – вообще, не очень большая страна, при этом – довольно густонаселенная… Любой масштабный удар по нашей территории – это многие тысячи жертв среди мирного населения, прежде всего. США не стремятся усиливать и без того откровенно звучащие антиамериканские настроения в Европе.

В болгарской прессе были и конспирологические версии. Вот пример одной из публикаций. «Российский самолет, пролетевший над страной под предлогом тушения пожаров в Сербии… военная машина РФ собирала разведывательную информацию о размещенных там американских самолетах»…