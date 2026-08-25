Американцы «включили заднюю»: самолёты США покинули базу в Болгарии
Неожиденная новость: самолеты-заправщики ВВС США покинули болгарскую военную базу «Безмер». Ранее борты использовались в военной операции против Ирана. Их нахождение вызвало протесты болгарской общественности. Ведь Тегеран подтвердил, что место базирования является законной целью.
Что могло заставить американцев ретироваться так быстро? Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует один из наиболее известных болгарских журналистов – Юрий Михалков.
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На мой взгляд, на развитие ситуации повлиял целый комплекс причин. Безусловно, волна протестов в самой Болгарии имела немалое значение. Люди были напуганы реальной перспективой ракетных ударов со стороны Ирана.
Наша военная база «Безмер» находится всего в десяти километрах от города Ямбол. Болгария – вообще, не очень большая страна, при этом – довольно густонаселенная… Любой масштабный удар по нашей территории – это многие тысячи жертв среди мирного населения, прежде всего.
США не стремятся усиливать и без того откровенно звучащие антиамериканские настроения в Европе.
В болгарской прессе были и конспирологические версии. Вот пример одной из публикаций. «Российский самолет, пролетевший над страной под предлогом тушения пожаров в Сербии… военная машина РФ собирала разведывательную информацию о размещенных там американских самолетах»…
Да, есть и такие конспирологические версии. Якобы, самолет Ил-76 МЧС России, приземлившийся в Болгарии перед выполнением миссии по помощи в тушении масштабных пожаров в Сербии, имел еще и разведывательные цели. Вроде как он «подсматривал» за американскими самолетами…
Это, конечно, глупость, что и подтвердил наш министр обороны Дмитрий Стоянов. Сейчас, в условиях аномальной жары, пылает в пожарах вся Южная Европа! Содействие России в борьбе с бедствием очень своевременно и одновременно неожиданно.
Российская Федерация противостоит международной интервенции, проводимой руками украинского режима. В этой ситуации гуманитарная помощь Балканскому государству – Сербии, особенно ценна. Искать тут «подводные камни», предполагать стремление со стороны России провести шпионскую операцию, по меньшей мере, говорит о прямой антироссийской ангажированности авторов этой гипотезы.
Мне представляется, основная причина передислокации американских самолетов находится в другой плоскости. США явно меняют общий подход к военной операции против Ирана. Дональд Трамп сам заявил о прекращении вооруженного давления на Иран, и делает ставку, судя по всему, на санкции и попытается обескровить противника экономически.
Большой вопрос – насколько эта стратегия обоснована. Многое будет зависеть от реакции всего «арабского мира». Но самого Трампа больше волнуют внутренние проблемы – осенью предстоят промежуточные выборы в Конгресс США, где ему важно сохранить свои позиции. Отсутствие явной «победы» над Ираном ему еще простят, а вот грандиозный провал – уже нет.
В любом случае, тот факт, что американские самолеты военного назначения покинули территорию Болгарии, это – позитивный момент. Наша страна имеет множество своих проблем, сталкивается с немалым числом политических и экономических вызовов. Участие в вооруженном конфликте, пусть и опосредствованное, могло стать для Болгарии критической точкой.
Ну, а для Ирана это еще одно, пусть и не самое значительное, подтверждение стойкости его защитников.
Дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке трудно предсказуемо. Разгорающиеся в этом регионе конфликты способны затронуть всех. Занятая Болгарией позиция нейтралитета -единственно верная, однако при этом весьма неустойчивая, учитывая нахождение страны в блоке НАТО.
Остается надеяться на мудрость и сдержанность нынешнего руководства Болгарии.
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