Новый премьер Болгарии элегантно выдворяет США

Новый премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что София не продлила разрешение на пребывание военных самолетов США на своей территории территории страны.

Речь идёт преимущественно о нескольких бортах-заправщиков, которые были переброшены в Болгарию для обеспечения атак на Иран. Действующее соглашение было до конца мая, однако власти Болгарии дали американцам время на вывод до наступления июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я полностью понимаю сложность нормативных процедур и необходимость времени вывод техники, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры, и мы не можем положительно отреагировать на просьбу о продлении пребывания самолетов и танков в аэропорту Софии», – заявил Радев.

Болгарская пресса пишет, что этому решению предшествовал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Во время звонка Радев попросил рассмотреть возможность отмены визового режима для граждан Болгарии, но не получил положительного ответа.

Радев заявил, что болгарское правительство продлило пребывание американской в Болгарии до конца июня, чтобы дать США дополнительное время для решения по визам.

Таким образом, болгарский премьер нашёл элегантный предлог, чтобы выдворить американцев, заявила «ПолитНавигатору» журналистка из Болгарии Ася Зуан.