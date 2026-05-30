Перезахоронение на Украине одного из главарей ОУН и гитлеровского коллаборанта Андрея Мельника вызвало громкий скандал в Польше.

Например, такая знаковая для польских националистов фигура, как экс-президент Лех Валенса объявил, что [диктатор] Владимир Зеленский глубоко ранил всех поляков.

«В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди», – написал Валенса в соцсети.

Напомним, что после начала СВО он всегда появлялся на публике со значком в цветах украинского флага. Теперь же экс-президент заявляет: «я отказываю Зеленскому в поддержке».

Масла в огонь подлило и то, что одновременно с перезахоронением Мельника диктатор присвоил почетное наименование «героев УПА» одному из подразделений Сил спецопераций ВСУ.

После чего не выдержал действующий президент Польши Кароль Навроцкий, потребовавший лишить Зеленского высшей польской награды, полученной им в 2023 году.

«8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского», – сказал президент.

По его словам, тем самым Зеленский «предоставил российской пропаганде замечательный материал и немало подпитки».

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник поддержала инициативу Навроцкого. Она подчеркнула, что Зеленский «плюнул в лицо сотням тысяч польских жертв, убитых с особой жестокостью» украинскими нацистами.

«Зеленский сделал это умышленно, заявив, что каждое государство якобы имеет право на свою версию исторической правды и чествование своих героев», – заявила евродепутат.

Она считает, что Украине не место в ЕС и потребовала прекратить ее поддержку.

Мэр Львова Андрей Садовой опубликовал пост, в котором отметил, что Зеленский, получая орден в 2023-м, заявил, мол, получает его от имени украинских военных.

«Интересно будет посмотреть, как господин Навроцкий будет ехать забирать эту награду у украинских военных. На сегодня он, насколько известно, не решался пересекать украинскую границу. Война проявляет всех: и тех, кто непосредственно в ней, и тех, кто наблюдает со стороны», – атакует Навроцкого львовский мэр.

В интервью изданию Interia директор польского центра Мирошевского Лукаш Адамски, продвигающий идею поддержки киевского режима, удручен.

«Я не исключал подобных действий, поэтому не удивлен. Однако я надеялся, что украинская политическая элита, и особенно президент Зеленский, воздержатся от таких шагов, особенно во время войны. Они прекрасно понимают, какую реакцию может вызвать подобный шаг в Польше», – сказал Адамски.

Он жалуется, что это «может существенно помешать польским политикам проводить проукраинскую внешнюю политику». По мнению, одной из причин решения Зеденского стала его попытка поднять свой рейтинг, падающий из-за обвинений в коррупции.

«Я не думаю, что Зеленский намеренно хотел раздражать поляков, но он посчитал, что может позволить себе игнорировать наши чувства. Это безответственное поведение, поскольку оно подрывает усилия украинской дипломатии и экспертов», – заявил Адамски.

Он прогнозирует, что это ухудшит отношение поляков к украинцам, а указ Зеленского «заставляет нас усомниться в качестве управления внешней политикой Украины».