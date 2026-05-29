«Вне закона». В Германии запретили сбор помощи Донбассу

Максим Столяров.  
29.05.2026 11:24
  Москва
В Германии объявили незаконной сбор любой гуманитарной помощи для жителей российского Донбасса.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил журналист из Германии Ульрих Хайден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда в Германии рассказывают о детях из Украины, то всегда имеют в виду детей из центральной части страны, но никогда – из Донбасса. Иными словами, нарушаются гуманитарные принципы, которые якобы отстаивает Европа.

А сейчас ситуация ещё хуже, потому что в Германии активно пытаются дискриминировать и даже объявить вне закона гуманитарную помощь. В отношении гуманитарной организации «Мост мира – Донбасс» фактически выписаны ордера на арест», – сказал Хайден.

«А потом они начали продвигать версию, что помощь на самом деле никакая не гуманитарная, а якобы тайные поставки запчастей, которые могут быть использованы в военных целях.

И об этом говорят снова и снова, почти одержимо. Но что при этом делают сами западные гуманитарные организации? Они могли бы хотя бы отправить своих сотрудников, но это не так. Там [на Донбассе] нет ни Красного креста, ни других немецких организаций по оказанию помощи.

Это просто военный менталитет, который рассматривает любую помощь врагу как нечто ужасное, почти как акт предательства. Даже для гражданских лиц», – добавил он.

