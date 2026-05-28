«Ждём самых серьёзных ответных мер, иначе турсезону – труба» – Сладков о налётах на коридоры в Крым

В ответ на попытки заблокировать Крым российское руководство должно принять «глобальные, сильные и болезненные меры» – и для Украины, и для Запада.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня многое делается, в том числе, и в бригаде «Невский» для того, чтобы обезопасить Крым. Попытаются Крым блокировать, попытаются сорвать сезон, попытаются сорвать все те процессы развития полуострова, которые мы сегодня наблюдаем. Очень сложная ситуация. Если сегодня не будет конкретного ответа, сильного, то значит, мы пожнём результаты наших сомнений в принятии глобальных, больших, сильных и болезненных для Украины и для Запада решений. Пожнём! Буквально вот уже летом сезон-то начинается, люди боятся ехать. Да, они могут сделать нам плохо. Естественно, противник делает всё, что может, всё то, что мы ему позволяем», – сказал Сладков.

«Естественно, тема Крыма неудобная. Надо смотреть правде в глаза. Если продолжатся налёты на трассу, которая ведёт от российских границ в сторону Крыма, если будет блокирован мост, если будут блокированы наши коммуникации, пролегающие по Чёрному морю, по Азовскому морю к Крыму – труба, сезона не будет. А как тогда попадут отдыхающие на полуостров Крым? Никак. Поэтому здесь должны быть приняты, и мы ожидаем принятия сложных, больших, тяжёлых, серьёзных мер по отношению к Украине и по отношению к Западу», – добавил военкор.

