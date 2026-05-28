В Киеве уверены, что Европа совсем скоро наплюёт на ядерную мощь России

На Западе до сих пор сохраняется боязнь ядерного ответа со стороны России.

Об этом в эфире «24 канала» заявил эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для России ядерное оружие действительно остается последним до сих пор работающим аргументом. Он очень хорошо работает против Трампа, это нужно признать. Он, к сожалению, достаточно неплохо работает против многих европейских политиков. То есть каждый раз, когда русским нужно передавить наших западных партнеров или на переговорах, или в определенном конкретном вопросе, или даже спровоцировать их на определенные такие решения, они всегда начинают или случайно тренироваться со своим ядерным оружием, или они тестируют новый тип вооружения, или они проверяют готовность основных своих средств доставки», – недоволен укро-эксперт.

Он, впрочем, утверждает, что сейчас «на последние подобные российские угрозы и на последние подобные российские крики в Европе уже почти никто не отреагировал».