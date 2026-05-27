«Коллеги, у нас есть, о чём говорить! За Мельником вернём кости Бандеры, Мазепы и Орлика» – галичане вошли во вкус
Нужно возвращать на Украину останки деятелей украинской «незалежности» и устраивать перезахоронения, превращая их в «соборные центры памяти».
Об этом говорили участники эфира на канале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если начнут перевозить Степана Бандеру, я ещё ожидаю [помимо израильской] вскоре позиции Польши. И если Мельник для них ещё является не настолько фигура, потому что это полковник УНР, которые были союзниками в 1920 году против большевистских войск, мы увидим, что нас ждёт от этой страны. Что нас ждёт от Венгрии, которая пока что тоже молчит.
Поэтому идём своим путём, потому что это, в первую очередь, сегодня нужно украинской нации для того, чтобы мы консолидировались против московского оккупанта и возвращали для себя действительно наших исторических национальных героев», – заявил «историк» и общественный деятель Ярослав Коретчук.
Академик Украинской академии исторических наук Владимир Великочий пошёл ещё дальше.
«Кто мешает нам начать разговор о необходимости переноса останков на Украину Ивана Мазепы? Филиппа Орлика? Коллеги, у нас есть, о чём говорить! Эти захоронения должны быть составной частью большого центра памяти, всеукраинского соборного центра памяти, национального. Я считаю, на территории каждого края должны быть свои центры!
И тут я верну всех к такому центру истории, который есть в Иерусалиме. Там прекрасный пример, туда заходит ребёнок, которых ходит в третий класс школьником, а выходит из этого музея гражданином Израиля», – вещал Великочий.
