В Киеве сегодня состоялось торжественное перезахоронение праха гитлеровского коллаборациониста Андрея Мельника. Его прах несколько дней назад был доставлен из-за границы.

Мероприятие собрало на военном кладбище почти всю украинскую военно-политическую верхушку. Воздушная тревога сборище не прерывала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причем к диктатору Зеленскому и главе его офиса террористу Кириллу Буданову примкнул вождь «оранжевого переворота» Виктор Ющенко, при котором началось открытое насаждение бандеровщины.

Заупокойную службу традиционно проводили униаты, которые окормляли и боевиков Евромайдана, и бандитов из ОУН-УПА.