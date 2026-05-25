Ошибочно считать, будто Украина стала готовиться к войне лишь после переворота 2014 года. Процесс одурманивания масс бандеровской идеологией финансировался Западом уже в 1970-е.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель донецкого исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат парламента ДНР Алексей Муратов.

«Идеологию украинского национализма не изобрели на Майдане. Её лелеяли на Западе с 1970-х. «Літопис Української Повстанської Армії» – 24 тома – печатали в Торонто под крылом канадских ветеранских организаций. Серийное издание запустили в 1978 году. Учебники ненависти к России публиковали, пока её дети учили «Миру – мир». Милота, правда?

Таким образом Украину с 70-х готовили к разрыву с Москвой. После распада СССР перешли ко второму этапу: переформатировали общество и натаскивали на войну с северным соседом.

Учили, кстати, по американским учебникам. Да-да, тем самым, которые Пентагон писал для себя. «Протипартизанські операції. Польовий статут армії США» – открыто продавался на Украине, в том числе на русском. Удобно, ничего не скажешь. Готовили украинские добробаты убивать русских задолго до 2022 года.

С 2014 года добровольческие батальоны стали фактически частными военными компаниями украинских элит. Без своей ЧВК ты не имел будущего ни в политике, ни в бизнесе – отдавят, отожмут. Украинские элиты уже тогда взяли кровь на себя. Зато какие возможности для стартапов!

Каждая такая структура обучалась по стандартам НАТО. Каждая была нацелена на войну с Россией.

Откармливали поросёнка, точили нож. Украина для Запада была не партнёром, а пушечным мясом – живым тараном против России. Там теперь грустно шутят: «Война будет идти до последнего украинца».

Европейские элиты, пестовавшие украинский национализм десятилетиями, теперь делают вид, что ничего не знали. Канадские типографии, американские полевые уставы, либеральные гранты – всё работало на одну цель. Пока Запад закрывал глаза, Украина стала настоящей “коррупционной прачечной”. Экс-глава офиса Зеленского Ермак арестован за отмывание 460 млн грн на коттеджах. Юлии Тимошенко вменили подкуп депутатов – 10 тысяч долларов за голос. А десятки их коллег сейчас судорожно сдают мандаты, чтобы не сесть. Сплошная демократическая милота, не правда ли?

Курс на войну с Россией был предопределён сразу после Второй мировой. Вместо того чтобы разрушить старую колониальную систему, Запад просто переобул её в новые ботинки. Отрастил Украине клыки. Натравил. А теперь некоторые удивляются, что оружие кусается. Украинцы в таких случаях делано округляют глаза: «Яка нiсподiванка!».

Вот такая «казочка на добранiч, малята».