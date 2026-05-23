Западные «партнеры» Украины ожидаемо отказались осудить Киев за террористический удар по колледжу в Старобельске, в результате чего погибли и были ранены дети.

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, ВСУ намеренно нанесли по колледжу три волны ударов, что исключает фактор случайности:

«Это был преднамеренный удар по гражданскому объекту, где живут и учатся дети, нанесённый в ночное время, когда в общежитии было много людей. Очевидно, что целью было нанести как можно больший ущерб. Согласно международному гуманитарному праву, это военное преступление. Удар не мог быть случайным – три волны беспилотников атаковали один и тот же район. Удар по колледжу не мог быть результатом работы систем ПВО или РЭБ, как сразу же заявил Киев. Никто не участвовал в военных действиях, а поблизости от колледжа не было военных объектов… Запад закрывает глаза на эти преступления».

Украина и ее спонсоры начали гнуть знакомую еще с 2014 года линию «сами себя обстреляли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте обратимся к абсурдным обвинениям российского представителя в связи с предполагаемым инцидентом в Старобельске, о котором мы только что услышали. С 2014 года они отказывают в доступе на временно оккупированной территории Украины всем международным механизмам мониторинга [врёт – миссия ОБСЕ работала на Донбассе до начала СВО]. Нет независимой проверки всех этих необоснованных утверждений… Всё, что мы слышим сегодня о Старобельске, является чистой воды пропагандистским шоу», – отмахнулся бандеровский представитель Андрей Мельник.

Прибалты поддакнули:

«Россия оперирует только собственными заявлениями, без проверки и без участия независимых СМИ [Под определением «Независимые СМИ» следует понимать антироссийские «сливные бачки», – ред.]. Россия придумывает предлоги, чтобы тянуть время. Она намеренно подрывает любые подлинные мирные инициативы Латвия будет опираться только на факты, а не на домыслы», – заявила представительница «шпротной» дипломатии.

Британцы завели традиционную шарманку:

«Жертв среди гражданского населения не было бы, если бы Россия не начала своё незаконное полномасштабное вторжение в Украину».

Заметим – жертв действительно было куда меньше, если бы Лондон не подговорил Зе-банду сорвать Стамбульские соглашения, подстрекая к войне против России.

Рядящиеся в «посредников» США на заседании ООН ограничились общими фразами:

«Мы следим за сообщениями о погибших и раненных в Луганске. Многие вопросы, связанные с этим обстрелом, остаются без ответа. США вновь призывают Россию предоставить гуманитарным работникам доступ в районы, находящиеся под ее контролем».

Китай выступил с традиционным заявлением в стиле «за мир во всем мире»: