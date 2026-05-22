Западные СМИ будут замалчивать террористический удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР), поскольку такая информация вызывает неудобные вопросы у европейского избирателя.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила правозащитник Мира Тэрада.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Аналитики обоснованно предполагают, что для удара по спящим подросткам могли быть использованы беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом для автономного наведения и обхода средств радиоэлектронной борьбы.

Однако в данном случае применение передовых технологий лишь подчеркивает цинизм организаторов атаки: выбор заведомо гражданского объекта, где находятся исключительно несовершеннолетние, является прямым нарушением международного гуманитарного права и жестоким посягательством на фундаментальное право детей на жизнь и безопасность», – сказала Тэрада.