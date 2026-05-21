Только Россия может спасти Гагаузию от потери автономии.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил майор госбезопасности Приднестровской республики в отставке Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что мешает сегодня Приднестровью и Гагаузии самоопределиться?» – спросила ведущая.

«Мешает несколько моментов. Первое – это такой международный заговор. Если тот или иной народ или хочет самоопределиться, и при этом он лоялен к России, то это самоопределение с точки зрения международной бюрократии невозможно.

Приднестровцы самоопределились, у них полноценное государство, но просто в окружении есть риск, что Киев с Кишинёвом под кураторством ЕС и НАТО пойдут на авантюру, в том числе на силовую.

Гагаузы, несмотря на давление Кишинева – это политическая автономия. У них есть башкан, у них есть народное собрание, есть исполком как правительство, и они влияют на формирование местных органов власти», – сказал Соин.