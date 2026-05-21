«Правый сектор» развалил старлей КГБ Турчинов – бандеровец Карпюк

Вадим Москаленко.  
21.05.2026 14:53
  (Мск) , Киев
Запрещённый в РФ «Правый сектор» в 2014 году становился главной националистической силой, но организацию погубила внутренняя грызня.

Об этом на канале «ProUA» заявил один из главарей запрещённой в РФ УНА-УСО, бандеровец Николай Карпюк, осужденный в России за преступления против федеральной армии РФ в Чечне, но вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровца спросили, почему в украинском националистическом спектре так тяжело достичь не только объединения, но и совместных действий.

«Попытка такая была. В конце 2013 года был сформирован «Правый сектор», куда вошло множество националистических организаций. Российская СВР разработала план ликвидации «ПС», потому что он тогда составлял колоссальную угрозу для дальнейшей деятельности Москвы. По состоянию на завершение майданных событий «ПС» имел колоссальный авторитет.

Чтобы его развалить, была разработана очень простая, но эффективная операция. Меня заманили в Москву якобы на переговоры с Путиным. А повелись мы на это, потому что была реальная угроза российской агрессии, и если бы мы начали реальный диалог, это можно было бы остановить. Поэтому я поехал, меня и арестовали.

Через неделю убивают Сашка Билого и переводят обвинения на Дмитрия Яроша [признан террористом в РФ]. Началась внутренняя грызня, а это же на стадии формирования организации, которая привела к тому, что – да, «Правый сектор» есть как политическая организация, у них есть «Добровольческий украинский корпус» [запрещено в РФ], но это уже не та структура, какая была в 2014 году», – вещал Карпюк.

«Реализовывался этот план тогдашней временной украинской властью во главе с Турчиновым. А вы поинтересуйтесь его биографией. Я через наших спецслужбистов, генералов, нашёл информацию, что по состоянию на 1986 год Турчинов был старшим лейтенантом КГБ в Днепропетровской области. Вот и всё», – рассказал нацист.

