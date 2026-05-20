Дальнобойные дроны абсолютно непригодны для нового контрнаступа ВСУ – австрийский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины больше нет никаких «козырей», кроме террористических ударов по России дальнобойными дронами. Но это не меняет положения на поле боя, где нужна бронетехника и танки.

Об этом в эфире телеканала Der Standart заявил австрийский полковник Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим, что Украине удалось вернуть инициативу на стратегическом уровне, используя эти беспилотники большой дальности, которые она создаёт сама и при поддержке европейцев. Но эти нападения не позволяют Украине снова по-настоящему завладеть территорией. Для этого нужны наступательные системы вооружения. И здесь мы не видим никаких поставок. То есть то, что имело наступательный потенциал со стороны Украины, было израсходовано в последние годы…», – отметил он.

«Украине здесь понадобятся наступательные возможности, транспортные средства, чтобы снова перейти в наступление. Добавьте к этому тот факт, что в настоящее время война с беспилотниками привела к тому, что война вообще замерла. То есть мы только что говорили о стратегическом уровне, но на оперативно-тактическом уровне мы видим, что стеклянное поле боя, которое является зоной смерти, было создано на 50 км, через которые обе стороны вряд ли смогут продвинуться, особенно с помощью танков или аналогичных транспортных средств», – рассуждал Рейснер.

Читайте также: Австрийский полковник: Контратаки ВСУ – песчинка посреди огромного фронта.