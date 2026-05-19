«Нужна своя баллистика – как мощные российские «Искандеры» – Зе-генерал

Даже если Украина обзаведется своими баллистическими ракетами, это не поменяет картину на поле боя.

Об этом в эфире 24 канала заявил экс-командир 93-й бригады ВСУ, а ныне замглавы Зе-офиса генерал Павел Палиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, что даст Украине выпуск своих баллистических ракет.

«Наличие украинской баллистики очень быстро и в корне поменяет ситуацию, но картину поля боя, по-моему, не сможет. Однако это значительно усилит возможности, которые, в свою очередь, будут способствовать выполнению задач подразделениям переднего края. Своя баллистика – это очень весомый аргумент. Немногие страны в мире могут похвастаться подобным аргументом», – рассуждал укро-генерал.

Он заметил, что война в Иране продемонстрировала «возможности баллистических ракет даже против супермощных государств».

«Хочу заметить, что русские свой «Искандер» очень долгое время делали, проектировали, тестировали, и он, по-моему, только в 2005 или 2006 году встал на вооружение официально. Это мощное оружие, оно дает существенный аргумент, против него сейчас трудно бороться.

Поэтому своя украинская баллистика однозначно – это дополнительные возможности для имеющихся в силах обороны. В общем, это возможности большего давления на противника, возможности нанесения ему более чувствительных оперативных и стратегических потерь в ресурсах, экономических потерь и так далее», – заявил Палиса.