Генерал ВСУ: Напуганный Зеленский вам врет. Никакой демобилизации не будет
Глава киевского режима заговорил о больной для ВСУ теме демобилизации, чтобы погасить новый виток коррупционного скандала, в котором замазан и он, и его ближайшее окружение.
Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Второй тур скандала «Миндичгейт» существенно снизил рейтинги власти и подорвал доверие к ней. Они сработали в режиме, как отвлечь внимание общества от собственных провалов: давайте рассказывать о счастливом далеком, непонятное далекое, но будущее, и люди будут свято верить, поскольку это для них самое болезненное», – описывает логику Зе-режима генерал.
По его словам, вселять людям надежду, что их родные вернутся домой из армии, – «обычная информационная манипуляция».
«Мне очень обидно, что власть делает такие вещи, манипулируя такими очень чувствительными моментами украинским народом. Я абсолютно не верю в демобилизацию», – подчеркнул Кривонос.
