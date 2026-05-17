Ющенко воинствует: «Ни метра территорий не отдадим оккупанту!»
Киеву позорно рассматривать территориальные компромиссы, в то время, как Украину поддерживают 53 страны.
Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Финал – это «перемога». Не мир. Мир – это всегда следственная категория. Перед миром есть – или капитуляция, и наступает долгий мир. В рабстве, не в демократии, будет Путин над вами и 26-й, и 36-й год… А есть другой вариант, и он один для нас – это победа без каких-либо «или». Мы ни один квадратный метр украинской земли никому не отдадим. Никому!
Вы можете себе представить, солдат с фронта пишет открытые письма в СМИ о том, что мы сидим в окопе возле Большой Токмачки и там слышим, что что-то там, а может, на линии – какая линия? Какие территории мы должны отдавать, кому отдавать? Оккупанту?» – трепался пчеловод.
«И это при том, что у нас 53 страны союзников! И мы не научились с союзниками говорить и мыслить сообща? Нет. Украинской земли – ни один политик, ни один военный не найдёт в себе силы на такой позорный компромисс, чтобы это поставить в повестку дня», – вещал экс-гарант.
