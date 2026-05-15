Кураторы из США киевских студентов начали готовить к войне с Россией задолго до начала СВО.

Об этом на канале «Победа 9/45» заявила покинувшая Украину выпускница Киевского университета имени Тараса Шевченко Дарина Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Киеве на факультете политологии не было и нет российских источников. Ни одного. Там это полностью запрещено. Никакого Бердяева, никакого другого философа.

С первого курса у нас появились дисциплины от USAID (признана нежелательной в РФ). И от различных там фондов «Возрождения», «Open Society Fund», вот это всё.

Моё поколение «зумеров» готовили к тому, что будет война. Еще с 19 года нас готовили к информационной войне.

Нас учили, как нужно противодействовать РФ. На всех дисциплинах мы изучали психологию России, российские СМИ, российский менталитет, чем Россия руководствуется, какие основные российские нарративы.

Мы должны были все это изучить, и потом у нас было финальное задание – придумать «контрпропаганду российским нарративам», – вспоминала Боровик.