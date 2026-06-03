«Надо не колядовать по миру ракеты для «Пэтриот», а валить из больших городов» – ВСУшник

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самой верной защитой от русской баллистики для украинской инфраструктуры будет рассредоточение её по малым городам.

Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский военный аналитик, а ныне военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд» ВСУ Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самой верной защитой от русской баллистики для украинской инфраструктуры будет рассредоточение её по малым...

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«Нам нужно смириться, что никогда ни у кого не будет надёжной противобаллистической защиты, как ни просить, каких денег ни предлагать. Нам нужно отталкиваться от вопроса, где наколядовать ракет до более практичных градостроительных вещей.

В Европе эта история децентрализации инфраструктуры возникла не только из вековых традиций самоуправления, но в целом с тем, что во время Второй мировой войны была такая вещь, когда люди выезжали из больших городов, селились в меньших – и там начинали строить инфраструктуру заново… Чисто потому, что большие города будут бомбить, маленькие не будут. По такой логике», – рассуждал он.

«У нас всё хотят Черчилля, так давайте переносить все побочные времён Черчилля. Великобританию даже при своей слабости люфтваффе бомбило настолько, что весь обеспеченный класс Лондона выехал за городские владения.

На реалии Киеваэто как бы у нас все жители Новопечерских Липок, центра Киева посъезжали куда-нибудь в сёла, а курьеры [неразборчиво] стали жить, условно говоря, в районе правительственного квартала», – вещал Киричевский.

«Вот там, выходит, у британцев работал инстинкт самосохранения хотя бы на таком уровне. А мы до сих пор сосредотачиваемся на вопросе – что по ракетам?», – добавил укро-эксперт.

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